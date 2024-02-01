Конец Славы

Востребованный и избалованный актер Слава в один момент теряет все — контракты, популярность, хорошие отношения с семьей. Однако главный герой не сдается и вместе со своим агентом придумывает опасную авантюру — похоронить себя заживо, чтобы воскресить карьеру и начать с чистого листа.