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Конец Славы

«Киномакс»

10:40
12:50
15:00
17:10
19:20
21:30
23:40

«Киномакс»

10:40
12:50
15:00
17:10
19:20
21:30
23:40

«Киномакс»

10:40
12:50
15:00
17:10
19:20
21:30
23:40

«Киномакс»

10:40
12:50
15:00
17:10
19:20
21:30
23:40

«Киномакс»

10:40
12:50
15:00
17:10
19:20
21:30
23:40

«Киномакс»

10:40
12:50
15:00
17:10
19:20
21:30
23:40

«Киномакс»

10:40
12:50
15:00
17:10
19:20
21:30
23:40

Востребованный и избалованный актер Слава в один момент теряет все — контракты, популярность, хорошие отношения с семьей. Однако главный герой не сдается и вместе со своим агентом придумывает опасную авантюру — похоронить себя заживо, чтобы воскресить карьеру и начать с чистого листа.

Режиссёр
Марюс Вайсберг
Актёры
Павел Деревянко, Сергей Чирков, Дарья Урсуляк, Екатерина Климова, Наталья Хорохорина, Максим Лагашкин, Александр Ильин, Ян Цапник, Семен Арзуманов, Наталья Бардо, Ольга Воронина, Михаил Владимиров, Яна Крайнова, Екатерина Ильина
Премьера
2024-02-01 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Драма-комедия

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