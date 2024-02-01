Конец Славы

Востребованный и избалованный актер Слава в один момент теряет все — контракты, популярность, хорошие отношения с семьей. Однако главный герой не сдается и вместе со своим агентом придумывает опасную авантюру — похоронить себя заживо, чтобы воскресить карьеру и начать с чистого листа.
- Режиссёр
- Марюс Вайсберг
- Актёры
- Павел Деревянко, Сергей Чирков, Дарья Урсуляк, Екатерина Климова, Наталья Хорохорина, Максим Лагашкин, Александр Ильин, Ян Цапник, Семен Арзуманов, Наталья Бардо, Ольга Воронина, Михаил Владимиров, Яна Крайнова, Екатерина Ильина
- Премьера
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2024-02-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Драма-комедия