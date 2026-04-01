Концерт Сводного хора Рязанской области

С 2014 года Рязанская областная филармония при поддержке Правительства Рязанской области регулярно проводит торжественный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры и памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Цель мероприятия — демонстрация и прославление традиционных духовных и культурных ценностей, формирование настроение идейного единения среди населения. Программа каждого концерта представляет собой уникальное художественное событие, которое соединяет в себе музыку отечественных композиторов и русскую поэзию.

Творческой константой проекта являются крупные коллективы Рязанской филармонии: Рязанский губернаторский симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр Сергей Оселков), Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова (художественный руководитель — заслуженный работник культуры России Светлана Сухова), Рязанский камерный хор (художественный руководитель Алексей Ракин).

В разные годы участниками были: хоровые коллективы муниципальных образований Рязанской области, мужской камерный хор «Любомир», студенческие хоры Рязанского музыкального колледжа имени Г. и А. Пироговых, Рязанского государственного университете имени С.А. Есенина, Рязанского государственного медицинского университета, Рязанского епархиального женского духовного училища, любительские ансамбли городской клинической больницы № 8, Рязанского областной клинической больницы, Рязанского приборного завода и другие; артист Ярославской филармонии Александр Суханов, артистка Рязанского областного музыкального театра Наталья Нелюбина, артисты Рязанского областного театра драмы Валерий Рыжков, Андрей Блажилин и другие.

В 2026 году программа концерта посвящена Году единства народов России и 130-летию со дня рождения народного артиста СССР, советского композитора и педагога Анатолия Новикова.

Концерт пройдет на площади перед филармонией. Вход свободный.