Концерт-спектакль детской студии РГАРНХ «Дневники памяти»

Руководитель — почетный работник культуры и искусства Рязанской области Ольга Терехова
Режиссер-постановщик — почетный работник культуры и искусства Рязанской области Сергей Невидин
Балетмейстер — почетный работник культуры и искусства Рязанской области Елена Межонова
Концертмейстер Сергей Завертяев
Хормейстер Юлия Крючкова
Ожившие дневники тех, кто пронес все ужасы войны на своих детских плечах наравне со взрослыми. Почти в каждом дневнике прочитывается: «мой лучший друг»… В дневник не пишут — с дневником говорят. Дневниковые записи поражают соседством «большого» и «малого». И вообще у наших героев все впервые. Впервые дневник, впервые война! Свидетельства дневников детей самые честные в том, что касается внутреннего мира и отражения в себе мира большого.
В постановке прозвучат дневниковые записи детей войны, оказавшихся в гетто, концлагерях, блокадном Ленинграде, на оккупированной территории, на линии фронта, стихи о детях войны, строевые и шуточные народные песни, а также песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы, А. Богословского, А. Островского и др.
Постановка приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
- Возраст
- 6+