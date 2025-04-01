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Концерт-спектакль детской студии РГАРНХ «Дневники памяти»
8 мая в 17:00
Концерты

Концерт-спектакль детской студии РГАРНХ «Дневники памяти»

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

Руководитель — почетный работник культуры и искусства Рязанской области Ольга Терехова

Режиссер-постановщик — почетный работник культуры и искусства Рязанской области Сергей Невидин

Балетмейстер — почетный работник культуры и искусства Рязанской области Елена Межонова

Концертмейстер Сергей Завертяев

Хормейстер Юлия Крючкова

Ожившие дневники тех, кто пронес все ужасы войны на своих детских плечах наравне со взрослыми. Почти в каждом дневнике прочитывается: «мой лучший друг»… В дневник не пишут — с дневником говорят. Дневниковые записи поражают соседством «большого» и «малого». И вообще у наших героев все впервые. Впервые дневник, впервые война! Свидетельства дневников детей самые честные в том, что касается внутреннего мира и отражения в себе мира большого.

В постановке прозвучат дневниковые записи детей войны, оказавшихся в гетто, концлагерях, блокадном Ленинграде, на оккупированной территории, на линии фронта, стихи о детях войны, строевые и шуточные народные песни, а также песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы, А. Богословского, А. Островского и др.

Постановка приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Возраст
6+