Концерт-квиз «Найти шпиона»

Мода — одно из самых удивительных и многогранных явлений в жизни, которое отражает не только внешние изменения, но и внутренний мир человека, ведь через одежду мы можем выразить чувства и настроение.

В Культурном центре для всех ценителей и любителей моды состоится информационно-просветительское мероприятие, на котором в игровой форме посетители узнают об истории и возникновении современного костюма, примут участие в конкурсах и ребусах на тему одежды. Рязанские модели продемонстрируют коллекции модной одежды разных стилистических направлений, солистка учреждения Мария Степанова создаст соответствующее музыкальное сопровождение.