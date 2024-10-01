1 ноября в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоится концерт Камерного оркестра Рязанской области (дирижер — Владимир Саенко, художественный руководитель — Сергей Проскурин).

Камерный оркестр Рязанской области Рязанской областной филармонии был создан в 2023 году по инициативе заслуженного работника культуры России, дирижера Сергея Проскурина, при поддержке Губернатора Рязанской области Павла Малкова.

Музыканты Камерного оркестра имеют большой опыт оркестровых выступлений на концертных площадках нашей страны. В программе концерта с участием солистки, лауреата международных конкурсов Алёны Силивестровой (сопрано) прозвучат произведения И.С. Баха, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, Дж Пуччини, И. Брамса, А. Хинастеры.

Ждем всех любителей классической музыки 1 ноября в 18.00 в Горьковском зале библиотеки. Вход свободный.