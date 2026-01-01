Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
-6°
Чтв, 22
-10°
Птн, 23
-15°
ЦБ USD 77.52 -0.3 22/01
ЦБ EUR 90.72 -0.48 22/01
Нал. USD 78.01 / 77.70 21/01 18:20
Нал. EUR 90.70 / 92.20 21/01 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 410
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
833
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 696
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 750
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Комментируй это
Кино

Комментируй это

Катя и Иван на грани развода. Они соглашаются поучаствовать в необычной семейной терапии: месяц с ними будет жить Комментатор — человек, проговаривающий все их мысли и чувства. Можно ли спасти брак, если все ваши тайные мысли становятся явными?

Режиссёр
Юлия Трофимова
Актёры
Александр Петров, Юлия Хлынина, Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Егор Корешков, Юлия Снигирь, Сергей Бурунов, Софья Шидловская, Ирина Бякова, Марианна Шульц, Константин Мурзенко, Маргарита Адаева, Денис Самойлов, Александра Бабаскина, Таисия Бандюкова, Анастасия Стежко, Марина Антонова, Андрей Кочинов
Премьера
29 января 2026 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия

Еще в кино

Кино
Горничная
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 190. Подарок для друзей
Кино
TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен. Аида
Кино
Добрый доктор
Кино
История дельфина: Каникулы на Багамах
Кино
Чарли Чудо-пес
Кино
Уиджа. Шепоты мертвых
Кино
Марти Великолепный
Кино
Убойная суббота
Кино
Левша
Кино
Возвращение в Сайлент-Хилл
Кино
Гренландия: Миграция