Комментируй это

Катя и Иван на грани развода. Они соглашаются поучаствовать в необычной семейной терапии: месяц с ними будет жить Комментатор — человек, проговаривающий все их мысли и чувства. Можно ли спасти брак, если все ваши тайные мысли становятся явными?