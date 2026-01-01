Комментируй это

Катя и Иван на грани развода. Они соглашаются поучаствовать в необычной семейной терапии: месяц с ними будет жить Комментатор — человек, проговаривающий все их мысли и чувства. Можно ли спасти брак, если все ваши тайные мысли становятся явными?
- Режиссёр
- Юлия Трофимова
- Актёры
- Александр Петров, Юлия Хлынина, Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Егор Корешков, Юлия Снигирь, Сергей Бурунов, Софья Шидловская, Ирина Бякова, Марианна Шульц, Константин Мурзенко, Маргарита Адаева, Денис Самойлов, Александра Бабаскина, Таисия Бандюкова, Анастасия Стежко, Марина Антонова, Андрей Кочинов
- Премьера
-
29 января 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия