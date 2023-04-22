Несколько лет странствовал по зачарованным краям благородный Дерамо, и власть в его сказке захватили комедианты. Да, мы и сами поражены до глубины души. Ух, какие метаморфозы!

Пьеса Карло Гоцци «Король-олень» рассказывает историю благородного правителя, который не доверял женщинам и своему сердцу. Завидный холостяк задумал жениться, но боялся прогадать. Стать королевой мечтают многие, поэтому понять, кто любит властелина, а кто — его власть, почти невозможно. Выяснить правду помогает магический «детектор лжи». Фантастическая машина имеет лишь один побочный эффект: как философский камень, она меняет природу вещей.

Пока Дерамо искал истину, его слуги — лицедеи и проказники — нашли свое призвание, и сейчас в королевстве — полный карнавал! Как это случилось?

Спектакль переживал одну удивительную трансформацию за другой. Во-первых, он провел кастинг! Представляете? И такое бывает. Сам выбирал артистов! Во-вторых, потребовал новую редакцию, и режиссер взялся за дело с энтузиазмом. В-третьих… Под маской можно скрыть лицо, но не чувства, поэтому теперь на сцене царит абсолютная артистическая свобода и любовь. Приходите и увидите все своими глазами.

Олег Жюгжда, режиссер-постановщик спектакля «Комедия DELL ARTE»:

«Комедия DELL ARTE» — очень простая история. И очень глубокая. Любовь. Власть. Ложь. Измена. На что мы готовы ради любви? А ради власти? Все как в жизни. Но быстрее, ярче и… все обязательно хорошо закончится, какие бы ошибки не совершали герои.

Алексей Ищук, хореограф-постановщик спектакля «Комедия DELL ARTE»:

Один из героев спектакля «Комедия DELL ARTE» — могущественный волшебник. Он понимает язык птиц, читает человеческие души, как книги, и, я уверен, может управлять стихиями. Мы хотели, чтобы зритель ощущал это «кожей». Так на сцене, а точнее, в зале, появилась вода. Город, в котором живут герои, списан Гоцци с Венеции.

Земля — сцена охоты в таинственном лесу вас сильно удивит.

Воздух — сценическая коробка в буквальном смысле полупрозрачна. Сквозь нее можно увидеть и звездное небо, и южную полночь, и черную магию. В зависимости от вашей фантазии.

И, наконец, огонь! Огонь здесь — целиком и полностью в моей власти. Потому что огонь — это движение, страсть, танец. Обещаю, будет жарко!

Над спектаклем работали:

Олег Жюгджда, режиссер, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, лауреат Национальной театральной премии республики Беларусь, номинант Российской национальной театральной премии «Золотая Маска», неоднократный лауреат и дипломант всероссийских и международных театральных фестивалей.

Его работы в Рязанском театре кукол: «…И НАКАЗАНIЕ», «Снился мне сад в подвенечном уборе…», «Лафертовская маковница», «Женитьба», «Доктор Айболит», «Сон в летнюю ночь», «Гертруда, Дании краса и королева, и этот, как его принц Гамлет», «Теплый хлеб».

Анастасия Кардаш, художник, неоднократный дипломант и лауреат всероссийских и международных театральных фестивалей и конкурсов.

Ее работы рязанский зритель мог видеть в спектакле «Женитьба», «Сон в летнюю ночь», «Гертруда, Дании краса и королева, и этот, как его принц Гамлет».

Алексей Ищук, хореограф, режиссер, неоднократный дипломант и лауреат всероссийских и международных театральных фестивалей и конкурсов. В его портфолио — сотрудничество с Большим театром, «Sony Music Entertainment Russia», ГИТИСом и многими другими театрами и труппами.

Его работу рязанский зритель мог видеть в спектакле «Женитьба».

Альбина Шестакова, композитор, почетный работник культуры и искусства Рязанской области, неоднократный дипломант и лауреат всероссийских и международных театральных фестивалей и конкурсов.

Среди ее работ в Рязанском театре кукол — спектакли «Снился мне сад в подвенечном уборе…», «Лафертовская маковница», «Пегий пес, бегущий краем моря» «Дюймовочка» и многие, многие другие.

Георгий Горазеев, художник по свету, неоднократный лауреат регионального театрального фестиваля-премии «Зеркало сцены». Среди его работ в Рязанском театре кукол — «Лафертовская маковница», «Женитьба», «Пегий пес, бегущий краем моря» и многие, многие другие.