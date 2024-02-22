История Геннадия Зайцева, обычного мальчика из глухой уральской деревни. Он вырос в многодетной семье без отца, но сумел пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи и стать у истоков создания антитеррористического подразделения Группа «Альфа». 1 декабря 1988 года в городе Орджоникидзе (Владикавказ) террористы захватывают в заложники 32 ребенка, учительницу и водителя. Под руководством Геннадия Зайцева проходит сложнейшая операция, в результате которой все заложники были освобождены, а террористы арестованы.