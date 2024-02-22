Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
Сбт, 24
Вск, 25
-2°
ЦБ USD 92.75 0.31 23/02
ЦБ EUR 100.44 0.54 23/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
12 449
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
13 418
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
19 632
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
19 220
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Командир

История Геннадия Зайцева, обычного мальчика из глухой уральской деревни. Он вырос в многодетной семье без отца, но сумел пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи и стать у истоков создания антитеррористического подразделения Группа «Альфа». 1 декабря 1988 года в городе Орджоникидзе (Владикавказ) террористы захватывают в заложники 32 ребенка, учительницу и водителя. Под руководством Геннадия Зайцева проходит сложнейшая операция, в результате которой все заложники были освобождены, а террористы арестованы.

Режиссёр
Александр Гурьянов
Актёры
Кирилл Зайцев, Артем Ткаченко, Валерий Баринов, Нелли Пшенная, Сергей Маховиков, Владимир Зайцев, Вадим Андреев, Борис Каморзин, Сослан Фидаров, Анатолий Котенев, Алексей Шевченков, Марина Лебедева, Сергей Борисов, Валерий Афанасьев, Михаил Беспалов, Вадим Галыгин, Данил Стеклов, Татьяна Казючиц, Юлия Ромашина, Мария Федосова, Александра Никифорова, Вероника Норина
Продолж.
132 мин.
Премьера
2024-02-22 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Байопик, Боевик, Исторический фильм, Драма