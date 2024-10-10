Команда зачистки

Шивон и Алекс работают в команде по зачистке мест преступлений. Выполняя очередное задание, они неожиданно обнаруживают портфель, забитый деньгами. Необычная находка, разумеется, не проходит незамеченной, в результате чего парочка оказывается в заварушке с участием сурового гангстера Габриэля, группы хладнокровных головорезов и коррумпированных правительственных агентов. Все они хотят заполучить чемодан с состоянием.
- Режиссёр
- Джон Кийес
- Актёры
- Екатерина Бейкер, Антонио Бандерас, Джонатан Рис-Майерс, Дерек Кэрролл, Ли Хантер, Энди Келлегер, Лоренс Кинлан, Мелисса Лео, Конор Маллен, Гэри Мюррей, Лесли Страттон, Свен Теммел, Мэттью Томпкинс
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
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2024-10-10 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Криминал