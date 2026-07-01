Колючая и Ушастый

Холли — юная и любознательная ежиха, которую после гибели родителей чрезмерно опекает брат, а их сосед Уолтер — глава семейства кроликов, отец более 50 маленьких детей. Уолтер и Холли устали от размеренной жизни и жаждут приключений. Однажды Уолтер теряет память, и Холли идет на небольшой обман, чтобы отправиться с ним в незабываемое путешествие, полное новых знакомств, неожиданных опасностей и, конечно, настоящих приключений.