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Колючая и Ушастый

Холли — юная и любознательная ежиха, которую после гибели родителей чрезмерно опекает брат, а их сосед Уолтер — глава семейства кроликов, отец более 50 маленьких детей. Уолтер и Холли устали от размеренной жизни и жаждут приключений. Однажды Уолтер теряет память, и Холли идет на небольшой обман, чтобы отправиться с ним в незабываемое путешествие, полное новых знакомств, неожиданных опасностей и, конечно, настоящих приключений.

Страна
Великобритания, Люксембург, Франция, Бельгия
Режиссёр
Каролина Оригер
Продолж.
85 мин.
Премьера
16 июля 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия

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