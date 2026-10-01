Колотун и волшебное королевство

Ссора в машине, случайный сугроб — и вот мама, папа и сын Снегиревы уже не в пробке по дороге на новогодний праздник, а в Волшебном королевстве. Они нечаянно выпускают из заточения злобного мага Колотуна, а с магами, особенно злобными, шутки плохи. Теперь, чтобы вернуться домой и спасти оба мира, им предстоит отправиться на поиски могущественного артефакта Хронотрона, встретить новых сказочных друзей и, главное, опять стать счастливой семьей.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Олег Гусев
- Актёры
- Иван Колесников, Агата Дранга, Дмитрий Калихов, Александр Горбатов, Роман Мадянов, Павел Деревянко, Лукерья Ильяшенко, Артур Ваха, Александра Бабаскина
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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19 ноября 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези