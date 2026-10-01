Колотун и волшебное королевство

Ссора в машине, случайный сугроб — и вот мама, папа и сын Снегиревы уже не в пробке по дороге на новогодний праздник, а в Волшебном королевстве. Они нечаянно выпускают из заточения злобного мага Колотуна, а с магами, особенно злобными, шутки плохи. Теперь, чтобы вернуться домой и спасти оба мира, им предстоит отправиться на поиски могущественного артефакта Хронотрона, встретить новых сказочных друзей и, главное, опять стать счастливой семьей.