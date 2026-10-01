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Колотун и волшебное королевство

Ссора в машине, случайный сугроб — и вот мама, папа и сын Снегиревы уже не в пробке по дороге на новогодний праздник, а в Волшебном королевстве. Они нечаянно выпускают из заточения злобного мага Колотуна, а с магами, особенно злобными, шутки плохи. Теперь, чтобы вернуться домой и спасти оба мира, им предстоит отправиться на поиски могущественного артефакта Хронотрона, встретить новых сказочных друзей и, главное, опять стать счастливой семьей.

Страна
Россия
Режиссёр
Олег Гусев
Актёры
Иван Колесников, Агата Дранга, Дмитрий Калихов, Александр Горбатов, Роман Мадянов, Павел Деревянко, Лукерья Ильяшенко, Артур Ваха, Александра Бабаскина
Продолж.
90 мин.
Премьера
19 ноября 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Фэнтези

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