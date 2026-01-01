15 января в 18:00 открываем выставку «Коломна на четверых» и сравниваем четыре уникальных авторских взгляда на один из самых мифологизированных районов Петербурга.

В проекте участвуют классики петербургской фотографии: Андрей Чежин, Александр Китаев, Виталий Смирнов и Елена Агафонова. Каждый представит по 24 работы, создавая многоголосый портрет Коломны на рубеже XX и XXI веков.

Мы предлагаем вам глубокое погружение в атмосферу эпохи, которая еще существует, но уже перерастает в разряд истории. Но «Коломна на четверых» — это не только выставка о районе. Это исследование времени, памяти, фотографического языка и того, как четыре больших художника создают свою мифологию большого города.

Фотопроект строится как последовательность четырех самостоятельных высказываний, подобно частям музыкальной сюиты. Приходите смотреть и слушать.