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Коллекционер душ

В женской школе пропадают старшеклассницы. Вскоре одну из них находят мертвой. Несмотря на оставляемые убийцей подсказки, поиски виновного заходят в тупик, когда выясняется, что у него множество разных личностей и один почерк. Какова истинная цель убийств и где искать маньяка, коллекционирующего чужие души?

Режиссёр
Сэм Цюа
Актёры
Ван Чуаньцзюнь, Чан Нин, Фрэнсис Ын, Ван Шэнди, Цай Мин, Цзинь Шичжи, Джастин Хуан, Сюй Цзяо, Алан Аруна, Чэн Мо, Ли Мэн
Продолж.
119 мин.
Премьера
2025-04-17 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Драма, Криминал

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