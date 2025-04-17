Коллекционер душ

В женской школе пропадают старшеклассницы. Вскоре одну из них находят мертвой. Несмотря на оставляемые убийцей подсказки, поиски виновного заходят в тупик, когда выясняется, что у него множество разных личностей и один почерк. Какова истинная цель убийств и где искать маньяка, коллекционирующего чужие души?
- Режиссёр
- Сэм Цюа
- Актёры
- Ван Чуаньцзюнь, Чан Нин, Фрэнсис Ын, Ван Шэнди, Цай Мин, Цзинь Шичжи, Джастин Хуан, Сюй Цзяо, Алан Аруна, Чэн Мо, Ли Мэн
- Продолж.
- 119 мин.
- Премьера
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2025-04-17 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Драма, Криминал