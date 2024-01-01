Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
-1°
Птн, 26
-2°
Сбт, 27
-2°
ЦБ USD 88.66 0.38 26/01
ЦБ EUR 96.64 0.47 26/01
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
5 905
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
8 965
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
13 471
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
15 369
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Когда воздух пронзают бабочки
26 января в 10:00
Выставки

Когда воздух пронзают бабочки

Фотодом

В субботу, 20 января, в 19.00 мы открываем выставку-спойлер готовящемуся к изданию сборнику стихов Анны Бобровской «Когда воздух пронзают бабочки» с иллюстрациями казанской художницы Алиной Смолиной.

Пожалуй, о проекте, посвященном чувствам, их трансформации, неуловимости и безграничности, честнее поговорить прямо на открытии. Поэтому просто представим авторов.

Анна — поэт, режиссер, создатель жанра «драматический стендап», резидент театра «Театр автора» и самого крупного книжного фестиваля страны «Красная площадь», член Союза детских писателей (хотя чаще всего пишет совсем не о детском). Родилась в Рязани. С 2008 года живет в Москве.

Алина — художник, арт-терапевт, педагог, член союза художников России, творит в стиле символизм. Живописец и график. Участник более чем 30 выставок (10 персональных выставок). Живет и работает в Казани.

Возраст
18+