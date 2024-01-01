В субботу, 20 января, в 19.00 мы открываем выставку-спойлер готовящемуся к изданию сборнику стихов Анны Бобровской «Когда воздух пронзают бабочки» с иллюстрациями казанской художницы Алиной Смолиной.

Пожалуй, о проекте, посвященном чувствам, их трансформации, неуловимости и безграничности, честнее поговорить прямо на открытии. Поэтому просто представим авторов.

Анна — поэт, режиссер, создатель жанра «драматический стендап», резидент театра «Театр автора» и самого крупного книжного фестиваля страны «Красная площадь», член Союза детских писателей (хотя чаще всего пишет совсем не о детском). Родилась в Рязани. С 2008 года живет в Москве.

Алина — художник, арт-терапевт, педагог, член союза художников России, творит в стиле символизм. Живописец и график. Участник более чем 30 выставок (10 персональных выставок). Живет и работает в Казани.