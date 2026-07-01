Кодекс Данте

Ник, писатель из Нью-Йорка XXI века, отправляется в опасное путешествие после того, как мафиозный босс поручает ему украсть рукопись «Божественной комедии», написанную рукой самого Данте Алигьери. В это же время Данте в XIV веке ищет вдохновения для создания своего величайшего произведения. Каждого из мужчин неосознанно связывает через время их одержимость любовью, красотой и божественным. Джулиан Шнабель, режиссер фильма: «Мне было важно, чтобы зритель почувствовал себя частью этого мира — одновременно Нью-Йорка 2000-х и Италии XIV века. Чтобы он вышел из зала немного озадаченным и унес это ощущение с собой. Когда фильм способен заставить зрителя задуматься о чем-то — он работает. Даже если у зрителя остаются вопросы, гораздо интереснее иметь захватывающие вопросы, чем скучные ответы.