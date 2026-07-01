Кодекс Данте

Ник, писатель из Нью-Йорка XXI века, отправляется в опасное путешествие после того, как мафиозный босс поручает ему украсть рукопись «Божественной комедии», написанную рукой самого Данте Алигьери. В это же время Данте в XIV веке ищет вдохновения для создания своего величайшего произведения. Каждого из мужчин неосознанно связывает через время их одержимость любовью, красотой и божественным. Джулиан Шнабель, режиссер фильма: «Мне было важно, чтобы зритель почувствовал себя частью этого мира — одновременно Нью-Йорка 2000-х и Италии XIV века. Чтобы он вышел из зала немного озадаченным и унес это ощущение с собой. Когда фильм способен заставить зрителя задуматься о чем-то — он работает. Даже если у зрителя остаются вопросы, гораздо интереснее иметь захватывающие вопросы, чем скучные ответы.
- Страна
- Великобритания, Италия, Чили, США
- Режиссёр
- Джулиан Шнабель
- Актёры
- Оскар Айзек, Галь Гадот, Мартин Скорсезе, Джерард Батлер, Аль Пачино, Джейсон Момоа, Сабрина Импаччаторе, Джон Малкович, Франко Неро, Луис Канселми, Бенджамин Клементин, Лоренцо Дзурдзоло, Дора Романо, Паоло Боначелли, Гвидо Каприно, Фортунато Черлино, Лолита Шамма, Клаудио Сантамария, Мохамед Зуауи
- Продолж.
- 104 мин.
- Премьера
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9 июля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Драма, Криминал