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Код-фест

Рязанская ВДНХ

«Код-фест»: 28 июня на Рязанской ВДНХ пройдет ИТ-фестиваль

Это стильно. Это молодежно. Это просто очень интересно. Гостей площадки ждет мастер-класс по созданию мультфильмов от студии анимационного кино «Тема», интерактивные занятия для юных инженеров и ИТ-квест.

О цифровой трансформации мира и алгоритмах вокруг нас расскажет педагог IT-CUBE Павел Литвинов в рамках интерактивной лекции.

Традиционная детская анимация будет работать у павильона № 2. В этот день на нашей сцене выступят артисты вокальной студии Ксении Морозовой, а завершит вечер ансамбль «Блестки».

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