Кобяков шоу

Кобяков — видеоблогер, певец. Его трек «Пушка» набрал сотни миллионов прослушиваний и получил платиновую пластинку! А в социальных сетях Кобякова суммарно более 10 миллионов подписчиков! Седьмого числа Кобяков приедет в Рязань со своим большим семейным шоу!

Концерт Кобякова — это не просто концерт! Это: челленджи, подарки, интерактивы с залом, танцы, песни и незабываемые детские и взрослые эмоции! Устройте своему ребенку настоящий праздник! Не пожалеете! Приятный бонус для всех гостей мероприятия, после концерта состоится индивидуальная фотосессия с Кобяковым при наличии мерча! Мерч можно приобрести на входе в концертный зал.