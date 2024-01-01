Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
-3°
Срд, 07
Чтв, 08
ЦБ USD 90.68 -0.56 07/02
ЦБ EUR 97.44 -0.79 07/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
4 110
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
5 560
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
11 851
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
12 026
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кобяков шоу
7 марта в 19:00
Концерты

Кобяков шоу

МКЦ

Кобяков — видеоблогер, певец. Его трек «Пушка» набрал сотни миллионов прослушиваний и получил платиновую пластинку! А в социальных сетях Кобякова суммарно более 10 миллионов подписчиков! Седьмого числа Кобяков приедет в Рязань со своим большим семейным шоу!

Концерт Кобякова — это не просто концерт! Это: челленджи, подарки, интерактивы с залом, танцы, песни и незабываемые детские и взрослые эмоции! Устройте своему ребенку настоящий праздник! Не пожалеете! Приятный бонус для всех гостей мероприятия, после концерта состоится индивидуальная фотосессия с Кобяковым при наличии мерча! Мерч можно приобрести на входе в концертный зал.

Возраст
0+
Жанры
Поп