Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
Вчера 16:25
365
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
Вчера 14:46
3 005
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
751
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 274
Новое
КняZz. «Мастер Кукол»
6 марта в 19:00
Концерты

КняZz. «Мастер Кукол»

Дворец спорта «Олимпийский»

Актёры, фокусники, лицедеи, шуты, клоуны и многие другие персонажи оживут для зрителя не только в песнях, но и на экранах, которые создаёт Андрей Князев! Публика сможет увидеть различные сюжетные истории и горячо любимого с детства Шута, который рассказывает предыстории к песням.

Программа «Мастер кукол» рассчитана как на широкого массового слушателя, который любит хиты-нетленки, так и на искушённого поклонника творчества групп «КняZz» и «Король и Шут», для которого группа «КняZz» каждый год вводит композиции, ранее на концертах либо не звучавшие, либо исполняющиеся очень редко.

Музыканты ведут работу над звучанием, чтобы песни стали более красочными, обогащенными и текстурными. А новые аранжировки делают музыку группы более плотной, насыщенной и разнообразной. Сценография концерта усложняется за счёт не только новых музыкальных решений и эксклюзивных экранов, но и за счёт разноцветных всполохов софитов и визуальных эффектов, которые создаёт наш художник по свету!

Живая музыка, яркое световое шоу, экраны, оживляющие героев песен — всё это ждёт вас в программе «Мастер кукол»!До встречи на концертах группы «КняZz»!

Возраст
12+