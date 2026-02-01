КняZz. «Мастер Кукол»

Актёры, фокусники, лицедеи, шуты, клоуны и многие другие персонажи оживут для зрителя не только в песнях, но и на экранах, которые создаёт Андрей Князев! Публика сможет увидеть различные сюжетные истории и горячо любимого с детства Шута, который рассказывает предыстории к песням.

Программа «Мастер кукол» рассчитана как на широкого массового слушателя, который любит хиты-нетленки, так и на искушённого поклонника творчества групп «КняZz» и «Король и Шут», для которого группа «КняZz» каждый год вводит композиции, ранее на концертах либо не звучавшие, либо исполняющиеся очень редко.

Музыканты ведут работу над звучанием, чтобы песни стали более красочными, обогащенными и текстурными. А новые аранжировки делают музыку группы более плотной, насыщенной и разнообразной. Сценография концерта усложняется за счёт не только новых музыкальных решений и эксклюзивных экранов, но и за счёт разноцветных всполохов софитов и визуальных эффектов, которые создаёт наш художник по свету!

Живая музыка, яркое световое шоу, экраны, оживляющие героев песен — всё это ждёт вас в программе «Мастер кукол»!До встречи на концертах группы «КняZz»!