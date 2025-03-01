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КняZz."Ангел и Демон"
8 марта в 18:00
Концерты

КняZz."Ангел и Демон"

Дворец спорта «Олимпийский»

В 2025 году стартует очередной концертный тур группы «КняZz», который получил название «Ангел и Демон» по одноименной песне со второго номерного альбома коллектива «Тайна кривых зеркал». Песня о борьбе двух мистических созданий из светлого и темного мира за право быть вместе. Программа будет состоять из лучших песен со всех альбомов группы «КняZz» с упором на новый материал. А также прозвучат некоторые известные песни Андрея Князева из репертуара группы «Король и Шут».

По словам автора, сет-лист будет значительно отличаться от предыдущей программы 2024 года, получившей название «Волшебная книга». Группа активно работает над аранжировками существующих песен, чтобы придать им современное звучание и насытить музыку новыми интересными элементами. Помимо всеми любимых хитов в программу войдут и те песни, которые поклонники на концертах слышали не часто.

Андрей Князев продолжает активную работу над видео-оформлением выступлений, и зритель сможет увидеть на экране персонажей любимых песен, выполненных автором в 3D графике.

Стадионные концерты с программой «Ангел и Демон» будут включать в себя дополнительные элементы шоу, чтобы усилить атмосферу погружения зрителя в сказочный мир.

Вишенкой на торте будет важное юбилейное событие у группы «КняZz» в 2025 году — 15 лет с момента образования коллектива. Это достаточно зрелый возраст для рок-группы, и музыканты планируют показать зрителю должный уровень выступления. Как всегда, будет приветствоваться пение зала. Коллектив группы «КняZz» будет рад видеть всех своих слушателей! И для новых зрителей двери в сказочный мир Андрея Князева всегда открыты!

Возраст
12+