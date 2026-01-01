Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
576
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 037
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 224
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 725
Новое
Книжный фестиваль «По краям»
7 февраля в 11:00
Праздники

Книжный фестиваль «По краям»

Фотодом

В «Фотодоме» только и разговоров, что о книжном фестивале издательства Ad Marginem, который пройдет 7 февраля.

Программа:

11:00-19:00 — большая распродажа со скидками до 50%. Издательство привезет более 1500 книг о философии, науке, искусстве, современной культуре, а также художественную и детскую иллюстрированную литературу.

Лекции. Вход свободный, регистрация не требуется:

12:00 — «Грибы с глазами: о некоторых особенностях рязанского взгляда на вещи и его воображаемых реинкарнациях»

Издатель Михаил Котомин расскажет о том, почему антропология — царица полей и каких именно, а также предложит траекторию, предлагающую читать книги о грибах, мезоамериканских обществах, формах времени вместо новостей.

14:00 — «Как работает издательство: закулисье Ad Marginem через историю его книг»

Для многих издательство — черный ящик: на входе есть рукопись, на выходе книга, а все то, что происходит посередине, — загадка. PR-директор Ad Marginem Дмитрий Харьков расскажет, из каких элементов состоит путь книги, а также поделится историями изданий, чья судьба могла бы быть совершенно иной.

16:00 — «Конструирование художественного образа»

Лекция Владислава Ефимова, фотографа, художника, куратора, преподавателя Московской школы фотографии и мультимедиа им. Родченко и Высшей школы экономики. В лекции будет затронуты вопросы конструирования художественного образа в приложении к техническим медиумам.

18:00 — «Зачем современному читателю древнерусская литература?»

Иван Давыдов, автор книги «Люди и города», поделится размышлениями о том, зачем нам, обыкновенным читателям, может сегодня понадобиться древнерусская литература.

Интерактивная программа:

15:00 — «Свет рассказывает историю». Мастер-класс Екатерины Чистовой для детей по книге «Я — фотограф», где будем учиться видеть время с помощью своих суперспособностей. Продолжительность: 45 мин. 4+

17:00 — мастер-класс по коллажу на тему «Воображаемая и глубинная провинция» по методологии Гильермо Бонфиля Батальи «Глубинная Мексика». Проводит Елена Павлова. Продолжительность: 45 мин. 18+

