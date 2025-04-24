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Клевый Уlove

Аня, Милана и Вика — подруги со школы. Они очень разные, но все похожи в одном — они не могут найти свою любовь. Вика руководит несколькими шиномонтажками в провинциальном городе. Аня удаленно работает личным ассистентом сибирского бизнесмена. Милана недавно развелась с мужем-олигархом, осталась ни с чем и ищет нового мужчину, способного ее обеспечить. Вика приезжает в Москву к подругам, чтобы поделиться образовавшейся проблемой со здоровьем — ей необходимо срочно забеременеть, потому что потом уже будет поздно. Увлекшись коктейлями при разработке плана поиска мужчины для подруги, девушки решают продолжить свой вечер в загородном отеле, где остановилась Вика.

Но по ошибке из-за выпитого просекко они вводят таксисту не тот адрес и приезжают на турбазу, куда Аня отправляла удочки своему шефу Игорю. На этой базе проходят соревнования по спортивной рыбалке. Милана сразу соображает — здесь много мужиков и при этом ни одной женщины! Это шанс и для Вики, и для них с Аней. Однако Аня хочет уехать, ведь где-то тут ее шеф. Но Вика, которой они вызвались помочь, уже даже получила знак внимания от одного из рыбаков Даниила, который и ей сразу понравился. Подруги уговаривают Аню остаться, так как без третьего участника их не допустят к участию и Вика упустит свою судьбу.

Режиссёр
Максим Максимов
Актёры
Алина Алексеева, Ингрид Олеринская, Ирина Безряднова, Виктор Васильев, Алексей Золотовицкий, Роман Курцын, Дмитрий Колчин, Владимир Стержаков, Александр Головин, Андрей Пынзару, Александр Абрамович, Сергей Пукита, Георгий Волчек
Премьера
2025-04-24 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Романтика

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