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Классика и юмор
12 ноября в 19:00
Концерты

Классика и юмор

Театр драмы

Концертная программа Рязанского театра балета «Классика и юмор» познакомит зрителей с многообразием балетного искусства! В этот вечер академическая строгость встретится с озорной улыбкой, а вековые традиции заговорят на современном, живом языке. В первом отделении артисты представят класс-концерт с юмористическими балетными миниатюрами. Урок классического танца встретится с озорной импровизацией и оживёт в игре: точные па вдруг обернутся тонким, изящным юмором. Во втором отделении будут представлены концертные номера из балетов классического наследия. Зрители перенесутся из светлого репетиционного зала в огромный мир, где властвуют музыка, виртуозность, мастерство и красота, лишённая слов! Режиссёр-постановщик, хореограф – художественный руководитель Рязанского театра балета Юрий Зиннуров.

Возраст
6+
Жанры
Классическая музыка