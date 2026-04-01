Классика и юмор

Концертная программа Рязанского театра балета познакомит зрителей с многообразием балетного искусства! В этот вечер академическая строгость встретится с озорной улыбкой, а вековые традиции заговорят на современном, живом языке.

В первом отделении артисты представят класс-концерт с юмористическими балетными миниатюрами. Урок классического танца встретится с озорной импровизацией и оживет в игре: точные па вдруг обернутся тонким, изящным юмором.

Во втором отделении будут представлены концертные номера из балетов классического наследия. Зрители перенесутся из светлого репетиционного зала в огромный мир, где властвуют музыка, виртуозность, мастерство и красота, лишенная слов!