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Классический романс. XX век
22 августа в 18:00
Концерты

Классический романс. XX век

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Камерная вокальная музыка занимает особое место в исполнительском искусстве. Она сопровождается атмосферой интимности, — будто личная и сокровенная беседа со слушателем. Романс — это палитра красок души. За короткое время, пока он звучит, нужно высказать невероятно много — чувств, переживаний, эмоций. Как говорил выдающийся оперный певец XX века Борис Штоколов, «русский романс — это драма в миниатюре… В нём одно действующее лицо — ты сам…».

Концерт «Классический романс. XX век» представит лучшие произведения русских композиторов — Сергея Рахманинова, Николая Черепнина, Александра Гречанинова, Александра Глазунова, прозвучат и произведения юбиляра этого года — Сергея Прокофьева.

Исполнители:

  • Алина Черташ (меццо-сопрано), солистка Большого театра, лауреат международных конкурсов
  • Жак Мартиросян (баритон), солист-стажёр Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

Партия фортепиано — выпускница Молодежной оперной программы Большого театра Товуз Аббасова.

Событие проходит в рамках Всероссийского фестиваля «Русское зарубежье: города и лица» в Рязани 21-23 августа 2026 года.

Возраст
12+