Молодой комик Кирилл Мазур — финалист проекта «Открытый Микрофон», победитель проекта «Мани Майк» и резидент шоу «Стендап» на ТНТ — в 20 лет уже успел стать мужем и отцом. Новый сольный концерт Кирилла «Всё против женщин» — это остроумный и эмоциональный мужской взгляд на трудности семейной жизни, сложности родительства и на то, через что проходит женщина, когда становится мамой. Такие яркие рассуждения молодого отца — прекрасная возможность для зрителей не только посмеяться, но и задуматься о вещах, на которые мы часто просто не обращаем внимание. Приходите на концерт! Обещаем, вам очень понравится! Возрастное ограничение: 18+