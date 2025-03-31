Группа КИПЕЛОВ презентует новый макси-сингл «Весы Судьбы» в вашем городе! «Кипелов» — одна из наиболее успешных российских рок-групп под руководством Валерия Кипелова. За более чем двадцатилетнюю историю группа прошла через многое, но главное всегда оставалось неизменным — верность стилю, вера в силы коллектива и стремление покорять новые вершины. В дискографии коллектива семь студийных альбомов, пять лайв-релизов, среди достижений — самые разнообразные премии и номинации. В начале 2024 года группа презентовала на суд своих слушателей новый макси сингл «Весы судьбы». Гастрольный тур с новой программой «Весы судьбы» продолжается по городам России. В 2025 году легендарная группа приедет в ваш город, чтобы презентовать совершенно новый материал и сыграть лучшие композиции за всё время существования коллектива! Шоу обещает быть незабываемым!