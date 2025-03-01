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Киллер в отставке

Отставной киллер Дэнни Долински (Кристоф Вальц) по-прежнему считает себя непревзойденным мастером своего дела. И он чертовски доволен, когда его работодатели предлагают ему новою миссию. Но, как оказалось, Дэнни будет лишь помогать «оттачивать ремесло» юному убийце-вундеркинду Вильборгу — пареньку, который здорово стреляет, но помимо «объекта», «кладет» кучу случайных прохожих. Новоявленной и плохо совместимой парочке требуется устранить лидера конкурирующего преступного синдиката. Но скоро становится понятно, что это задание — всего лишь ловушка: хитроумные конкуренты планируют ликвидировать их самих. Теперь, чтобы выжить, потребуются не только искусство старого киллера, но и молодой задор его напарника.

Режиссёр
Саймон Уэст
Актёры
Кристоф Вальц, Люси Лю, Купер Хоффман, Десмонд Иствуд, Райан МакПарланд, Десмонд Эдвардс, Чарли Хэмблетт, Тони Херст, Кейт Кацман, Адам Мерфи, Майкл Редмонд, Тамара Шанель Уайт
Продолж.
104 мин.
Премьера
2025-03-13 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Комедия

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