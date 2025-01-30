Каяра. Путь судьбы

Отважная Каяра из империи инков с детства мечтала быть частью престижной лиги посланников. Но ни ее смелость, ни ее смекалка не могут победить существующие предрассудки. Бросая вызов судьбе, Каяра отправляется в захватывающее путешествие по просторам вокруг таинственного Мачу-Пикчу. Однако она и не догадывается, что скоро в ее руках окажется судьба ее племени и затерянного Золотого города.
- Режиссёр
- Сезар Селада
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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2025-01-30 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение