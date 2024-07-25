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Каспер и пираты
Кино

Каспер и пираты

Мальчик-привидение Каспер со своей матерью и дядей поселился в заброшенном доме на необитаемом острове, и считает, что люди — это сказочные чудища. Но его мир переворачивается вверх тормашками, когда на их остров прибывает злой пират Деревянная Нога вместе с похищенной им дочерью капитана Марибель. Пират жаждет найти сокровища, спрятанные капитаном, он уверен, что они хранятся в том самом доме, где живет семейство призраков. Теперь юному Касперу придется защитить свой дом, а заодно — спасать новую подружку!

Режиссёр
Розана Свартманн
Актёры
Николас Крус, Жулиану Казарре, Лола Белли, Артур Агияр, Лукас Саллис, Угу Жерману, Фабиула Нассименту, Грегориу Дювивье, Тайш Мельхиор, Оран Фигейреду, Жозе Лавинь, Клебер Салгаду
Продолж.
88 мин.
Премьера
2024-07-25 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Фэнтези, Комедия

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