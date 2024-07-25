Каспер и пираты

Мальчик-привидение Каспер со своей матерью и дядей поселился в заброшенном доме на необитаемом острове, и считает, что люди — это сказочные чудища. Но его мир переворачивается вверх тормашками, когда на их остров прибывает злой пират Деревянная Нога вместе с похищенной им дочерью капитана Марибель. Пират жаждет найти сокровища, спрятанные капитаном, он уверен, что они хранятся в том самом доме, где живет семейство призраков. Теперь юному Касперу придется защитить свой дом, а заодно — спасать новую подружку!
- Режиссёр
- Розана Свартманн
- Актёры
- Николас Крус, Жулиану Казарре, Лола Белли, Артур Агияр, Лукас Саллис, Угу Жерману, Фабиула Нассименту, Грегориу Дювивье, Тайш Мельхиор, Оран Фигейреду, Жозе Лавинь, Клебер Салгаду
- Продолж.
- 88 мин.
- Премьера
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2024-07-25 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Фэнтези, Комедия