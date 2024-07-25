Каспер и пираты

Мальчик-привидение Каспер со своей матерью и дядей поселился в заброшенном доме на необитаемом острове, и считает, что люди — это сказочные чудища. Но его мир переворачивается вверх тормашками, когда на их остров прибывает злой пират Деревянная Нога вместе с похищенной им дочерью капитана Марибель. Пират жаждет найти сокровища, спрятанные капитаном, он уверен, что они хранятся в том самом доме, где живет семейство призраков. Теперь юному Касперу придется защитить свой дом, а заодно — спасать новую подружку!