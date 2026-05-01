В день рождения фотолетописца Рязани Евгения Николаевича Каширина анонсируем очередную выставку в рамках проекта «Золотой век» Рязанской фотографии" под кураторством Андрея Карева «Каширин. Шлоев. Евстифеев».

В 70-90-х годах XX века рязанская жанровая фотография была одной из самых сильных в стране. Ведущими представителями рязанской школы фотографии по праву называют Евгения Каширина, Геннадия Шлоева и Игоря Евстифеева. В своем творчестве они во многом были похожи, но каждый обладал своим видением и авторским фокусом.

Андрей Карев, работавший над выставкой фотографий своих друзей, приглашает вспомнить (а кому-то и открыть для себя) выдающихся рязанских фотомастеров — и мы с признательностью к нему присоединяемся.

Выставка откроется 4 июня в 18:00 и будет принимать зрителей до 5 июля включительно.