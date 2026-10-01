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Карнавальная ночь
4 января 2027 в 18:00
Театр

Карнавальная ночь

Рязанский дворец молодежи

Веселый спектакль по мотивам двух музыкальных киношедевров – культовых комедий Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» и «Девушка без адреса» – это как раз то, что просто необходимо увидеть в последние дни уходящего года! В спектакле много музыки, песен, танцев, любимых мелодий – «и хорошее настроение не покинет больше вас!». Режиссер и хореограф Егор Дружинин объединил две счастливые истории в одном спектакле, где каждому произведению посвящен отдельный акт. В первом отделении девушка Катя, приехавшая покорять Москву и влюбившийся в нее попутчик Паша теряют друг друга, не успев обменяться адресами, но все-таки воссоединяются – ведь у каждой предновогодней истории должен быть счастливый конец! Во второй части cпектакля зрителей ждет встреча с еще одной замечательной старой знакомой – культработником Леной, а также с беззаветно влюбленным в нее электриком Гришей и директором ДК товарищем Огурцовым, пытающимся испортить «в целях улучшения» новогодний карнавал. В оригинальной постановке Егора Дружинина сохранен присущий Рязанову фирменный юмор и чудесная атмосфера, полная искрящейся радости и остроумия. В ролях: Егор Дружинин, Анна Эйвазова, Александра Розовская, Максим Немков, Денис Демкив, Иван Коряковский, Юрий Мазихин, Алексей Сарычев, Дмитрий Масленников, Егор Дружинин, Эльвина Мухутдинова, Ульяна Бачерникова, Ульяна Чеботарь, Илона Петраш и др.

Режиссёр
Егор Дружинин
Возраст
6+
Жанры
Танцевальный, Музыкальный