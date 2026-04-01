К 100-летию М. М. Плисецкой посвящается БАЛЕТ ЖОРЖА БИЗЕ «КАРМЕН»

Погрузитесь в мир страсти и рока с балетом «Кармен»! Эта завораживающая история любви, ревности и свободы, рассказанная языком танца, никого не оставит равнодушным. Яркие костюмы, пылкая музыка Жоржа Бизе и виртуозное исполнение артистов перенесут вас в знойную Испанию, где разворачивается трагическая судьба цыганки Кармен и солдата Хозе. Это не просто балет, это настоящая драма, в которой переплетаются любовь и смерть, предопределение и свобода выбора. Каждый жест, каждый взгляд на сцене пронизан глубоким смыслом, заставляя зрителя сопереживать героям и размышлять о вечных ценностях. Это произведение искусства, которое будоражит воображение и остается в памяти надолго.

КАРМЕН — АННА ТИХОМИРОВА Анна Тихомирова — звезда мирового балета. Первая Солистка Большого театра. Лауреат Московского международного конкурса Артистов балета. Обладатель Гран-При телеканала «Культура» в конкурсе «Большой балет». Член жюри проекта «Большие и маленькие» на канале «Культура». Была ученицей и репетировала в Большом театре с такими метрами педагогами как, Марина Кондратьева, Надежда Грачева, Надежда Павлова. Также работала с Людмилой Семенякой, Михаилом Лавровским, Борисом Акимовым, Александром Ветровым, Светланой Адырхаевой, Алексеем Фадеечевым, Владимиром Никоновым и множеством Народных Артистов Большого театра.

ХОЗЕ — СЕРГЕЙ КУПЦОВ Сергей Михайлович Купцов родился в Алматы в 1991 году. В 2009 году окончил Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева. В 2009—2010 годах работал ведущим солистом в Театре «Русский балет» под руководством Вячеслава Гордеева. В 2011—2015 годах исполнял главные партии в Театре классической хореографии под руководством Меликова. В 2015—2016 годах Сергей был солистом Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В 2016—2018 годах работал в Театре классической хореографии «La Classic» под руководством Эрика Мелихова. С 2018 по 2022 год Сергей работал в Государственном академическом Большом театре России. В 2022—2024 годах — ведущий солист Самарского академического театра оперы и балета. С 2025 года Сергей Купцов — ведущий солист Московского государственного театра балета под руководством Людмилы Титовой. Среди достижений Сергея — золотая медаль Гран-при Азии 2015 года. В его репертуаре ведущие партии во многих балетах, среди которых «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель», «Ромео и Джульетта», «Кармен».