Артисты Московского театра имени Евгения Вахтангова представляют новый, удивительно живой спектакль «Карлсон, который живет на крыше». Сценарий и постановка Геннадия Куро.

В обыкновенной семье, у обыкновенного ребенка однажды появляется необыкновенный друг. С таким другом не страшны любые неприятности, и любой день превращается в удивительное приключение. Почему только это беспокоит родителей? Семейный спектакль с песнями, шутками, игрой с залом.