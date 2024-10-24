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Кара
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Кара

Нолан Бентли просыпается посреди густого леса, привязанный к дереву, не помня, как он туда попал. Он понимает, что спасения ждать неоткуда, но внезапно замечает таинственного незнакомца. Нолан умоляет его развязать и помочь выбраться, но тот отказывается сделать это. Выясняется, что все произошедшее — последствие совершенных им в прошлом преступлений. Сейчас ему в одиночестве приходится бороться за выживание, чтобы найти выход из этого кошмара.

Режиссёр
Марк Шелерман
Актёры
Майкл Уэстон, А.Дж.Бакли, Crazy Horse, Леннон Зиккельс, Рики Уотсон, Джоана Виноградофф
Продолж.
90 мин.
Премьера
2024-10-24 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Триллер

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