Нолан Бентли просыпается посреди густого леса, привязанный к дереву, не помня, как он туда попал. Он понимает, что спасения ждать неоткуда, но внезапно замечает таинственного незнакомца. Нолан умоляет его развязать и помочь выбраться, но тот отказывается сделать это. Выясняется, что все произошедшее — последствие совершенных им в прошлом преступлений. Сейчас ему в одиночестве приходится бороться за выживание, чтобы найти выход из этого кошмара.
- Режиссёр
- Марк Шелерман
- Актёры
- Майкл Уэстон, А.Дж.Бакли, Crazy Horse, Леннон Зиккельс, Рики Уотсон, Джоана Виноградофф
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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2024-10-24 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Триллер