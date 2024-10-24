Нолан Бентли просыпается посреди густого леса, привязанный к дереву, не помня, как он туда попал. Он понимает, что спасения ждать неоткуда, но внезапно замечает таинственного незнакомца. Нолан умоляет его развязать и помочь выбраться, но тот отказывается сделать это. Выясняется, что все произошедшее — последствие совершенных им в прошлом преступлений. Сейчас ему в одиночестве приходится бороться за выживание, чтобы найти выход из этого кошмара.