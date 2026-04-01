Капитанская дочка

Это история о чести, храбрости, долге и любви. Наследник провинциального богатого дворянского рода Петр Гринёв направлен на военную службу в Белогорскую крепость, где влюбляется в дочь коменданта Машу Миронову. Но у девушки есть воздыхатель Алексей Швабрин. Усложняется ситуация тем, что разгорается восстание Пугачева. И тут то и проявляются истинные чувства и человеческий характер.