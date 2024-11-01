Камерный оркестр Рязанской области. Симфония Нового года

В преддверии Нового года хочется оставить невзгоды и обиды, окунуться в атмосферу праздника. Создать ощущение волшебства поможет нам Рязанский камерный оркестр, под управлением заслуженного работника культуры, профессора, дирижера Сергея Проскурина, который уже успел завоевать уважение и любовь в сердцах слушателей Рязани и Москвы.

Молодой творческий коллектив приготовил много сюрпризов, и хотя он оставил за собой право не объявлять программу, стараясь до последнего дня сохранить интригу, в этот вечер будут исполнены известные композиции. Море эмоций и буря впечатлений неизбежна!