Kamazz — артист нового поколения, имеющий свой неповторимый легкоузнаваемый стиль. Обладатель премии «Трек Года 2022» по версии VK, автор 8-ми платинового трека «Как ты там», а также популярных синглов «На белом покрывале января», «На колени поставлю», «Принцесса», «В тебе до капли растворюсь», которые уже давно завоевали сердца слушателей и покорили всевозможные топ-чарты. Оригинальное, проникновенное исполнение авторских композиций Дениса полностью погружает вас в суть происходящего, и вы будто проживаете маленькую жизнь, в которой обязательно присутствует яркий финал.