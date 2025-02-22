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Kamazz
22 февраля 2025 в 19:00
Концерты

Kamazz

Deep

Kamazz — артист нового поколения, имеющий свой неповторимый легкоузнаваемый стиль. Обладатель премии «Трек Года 2022» по версии VK, автор 8-ми платинового трека «Как ты там», а также популярных синглов «На белом покрывале января», «На колени поставлю», «Принцесса», «В тебе до капли растворюсь», которые уже давно завоевали сердца слушателей и покорили всевозможные топ-чарты. Оригинальное, проникновенное исполнение авторских композиций Дениса полностью погружает вас в суть происходящего, и вы будто проживаете маленькую жизнь, в которой обязательно присутствует яркий финал.

Возраст
16+
Жанры
Хип-хоп