Калевала. Первый викинг

Воспитанный чужим племенем викинг попадает в рабство. Здесь он встречает последних представителей рода воинов, к которому принадлежали его родители. От них он узнает, что клан, который его вырастил, виновен в смерти его близких. Теперь единственный путь, который у него остается, — путь мести.