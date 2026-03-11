Калевала. Первый викинг

Воспитанный чужим племенем викинг попадает в рабство. Здесь он встречает последних представителей рода воинов, к которому принадлежали его родители. От них он узнает, что клан, который его вырастил, виновен в смерти его близких. Теперь единственный путь, который у него остается, — путь мести.
- Режиссёр
- Антти Ю.Йокинен
- Актёры
- Элиас Салонен, Ээро Ахо, Илкка Койвула, Ронья Куоппамяки, Олли Рахконен, Криста Косонен, Йоханнес Холопайнен, Янне Хютияйнен, Яакко Охтонен, Оона Айрола, Ессе Гюлленбегель, Томми Эронен
- Продолж.
- 143 мин.
- Премьера
-
12 марта 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Исторический фильм, Фэнтези, Драма