Как заработать на убийстве

Жизнь супругов Мишеля и Кэти давно превратилась в рутину: финансовые трудности и семейный быт убили всякое желание общаться друг с другом. Один из таких заурядных дней неожиданно превращается в цепь сумасшедших событий, когда Мишель становится виновником аварии на лесной дороге. Два трупа, обмазанные медом, огромный медведь и сумка с двумя миллионами евро могут вызвать острое желание снова поговорить с женой.
- Режиссёр
- Франк Дюбоск
- Актёры
- Франк Дюбоск, Лора Калами, Бенуа Пельворд, Жозефина де Мо, Ким Ижлен, Мехди Мескар, Тимео Мао, Эмманюэль Дево, Лука Мельява, Жан-Луи Лока, Кристоф Канар, Анна Ле Ни, Анна-Лиза Эймбюрже
- Продолж.
- 113 мин.
- Премьера
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2025-05-15 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Комедия