Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
13°
Чтв, 15
16°
Птн, 16
19°
ЦБ USD 80.55 -0.34 14/05
ЦБ EUR 89.7 -0.41 14/05
Нал. USD 83.00 / 82.00 14/05 11:25
Нал. EUR 92.70 / 94.00 14/05 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
37 103
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
55 113
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
39 451
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
47 253
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Как заработать на убийстве

Жизнь супругов Мишеля и Кэти давно превратилась в рутину: финансовые трудности и семейный быт убили всякое желание общаться друг с другом. Один из таких заурядных дней неожиданно превращается в цепь сумасшедших событий, когда Мишель становится виновником аварии на лесной дороге. Два трупа, обмазанные медом, огромный медведь и сумка с двумя миллионами евро могут вызвать острое желание снова поговорить с женой.

Режиссёр
Франк Дюбоск
Актёры
Франк Дюбоск, Лора Калами, Бенуа Пельворд, Жозефина де Мо, Ким Ижлен, Мехди Мескар, Тимео Мао, Эмманюэль Дево, Лука Мельява, Жан-Луи Лока, Кристоф Канар, Анна Ле Ни, Анна-Лиза Эймбюрже
Продолж.
113 мин.
Премьера
2025-05-15 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Комедия

Еще в кино

Кино
Те еще каникулы или отпуск на все сто
Кино
Серфер
Кино
Ночь с психопатом
Кино
Легенды наших предков
Кино
Олень
Кино
Пара на пару
Кино
Бес попутал
Кино
Группа крови
Кино
Финал
Кино
Мальчик-дельфин-2
Кино
Одним дыханием с Победой
Кино
Астрал. Мертвое сердце