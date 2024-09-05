Как взломать экзамен

Частная школа в центре Лос-Анджелеса, куда каждое утро выстраивается караван представительских машин. Здесь учатся дети элиты: банкиров, политиков, кинозвезд. Bce их проблемы давно решены родителями. За исключением одной — надо сдать финальный экзамен. Для этого им нужен кто-то, кому повезло чуть меньше. Кто-то чертовски умный и готовый на все ради места под солнцем. Новая ученица из бедной семьи как раз из таких. Вот только у злого гения на заказчиков свои планы.
- Режиссёр
- Дж.С.Ли
- Актёры
- Бенедикт Вонг, Тейлор Хиксон, Сара-Джейн Редмонд, Джабари Бэнкс, Тина Грант, Каллина Лян, Адам Бошен, Сара Келли, Синто Д.Мисати, Роб Карпентер
- Продолж.
- 96 мин.
- Премьера
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2024-09-05 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Триллер