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Как взломать экзамен

Частная школа в центре Лос-Анджелеса, куда каждое утро выстраивается караван представительских машин. Здесь учатся дети элиты: банкиров, политиков, кинозвезд. Bce их проблемы давно решены родителями. За исключением одной — надо сдать финальный экзамен. Для этого им нужен кто-то, кому повезло чуть меньше. Кто-то чертовски умный и готовый на все ради места под солнцем. Новая ученица из бедной семьи как раз из таких. Вот только у злого гения на заказчиков свои планы.

Режиссёр
Дж.С.Ли
Актёры
Бенедикт Вонг, Тейлор Хиксон, Сара-Джейн Редмонд, Джабари Бэнкс, Тина Грант, Каллина Лян, Адам Бошен, Сара Келли, Синто Д.Мисати, Роб Карпентер
Продолж.
96 мин.
Премьера
2024-09-05 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Триллер

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