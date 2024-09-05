Как взломать экзамен

Частная школа в центре Лос-Анджелеса, куда каждое утро выстраивается караван представительских машин. Здесь учатся дети элиты: банкиров, политиков, кинозвезд. Bce их проблемы давно решены родителями. За исключением одной — надо сдать финальный экзамен. Для этого им нужен кто-то, кому повезло чуть меньше. Кто-то чертовски умный и готовый на все ради места под солнцем. Новая ученица из бедной семьи как раз из таких. Вот только у злого гения на заказчиков свои планы.