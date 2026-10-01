Ханна и ее друзья-монстры с нетерпением ждут первого совместного Рождества. Но праздник оказывается под угрозой, когда коварная Гаргулья захватывает власть над рождественской магией. Люди и волшебные создания начинают забывать о существовании самого светлого праздника. Чтобы вернуть Рождество, Ханна отправляется в опасное путешествие, полное магии, тайн и невероятных испытаний. Вместе с загадочной маленькой спутницей Эсной ей предстоит найти пропавшего Духа Рождества, опередить Гаргулью и ее верного Циклопа и не дать волшебству исчезнуть навсегда. На этом пути герои узнают, что даже монстры способны стать настоящей семьей, если готовы помогать друг другу и хранить веру в чудо.