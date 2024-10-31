Водителю катафалка, угрюмому и одинокому Джемалю, поступает необычный заказ за большие деньги. Он должен увезти из морга тело девушки и спрятать его на месяц, после чего ее должны забрать таинственные личности. Добравшись до захолустного отеля, Джемаль неожиданно слышит, как из гроба доносятся странные звуки. Их издает тело, вернее, кадавр, неживое и опасное существо, которое, однако, вызывает в водителе жалость. Теперь Джемаль становится единственным, кто сможет защитить девушку, а также удовлетворить ее жуткую потребность в пище — питаться кадавр может только человечиной.
- Режиссёр
- Орчун Бехрам
- Актёры
- Эмрах Алтынтопрак, Гизем Эрдем, Орхан Эскин, Ариф Мустафа Гюней, Бейза Инан, Юджель Келебекли, Ахмет Рыфат Шунгар, Текин Темель, Джансу Тюреди, Эрен Чигдем, Альп Чокер
- Продолж.
- 109 мин.
- Премьера
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2024-10-31 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов