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Кадавр
Кино

Кадавр

Водителю катафалка, угрюмому и одинокому Джемалю, поступает необычный заказ за большие деньги. Он должен увезти из морга тело девушки и спрятать его на месяц, после чего ее должны забрать таинственные личности. Добравшись до захолустного отеля, Джемаль неожиданно слышит, как из гроба доносятся странные звуки. Их издает тело, вернее, кадавр, неживое и опасное существо, которое, однако, вызывает в водителе жалость. Теперь Джемаль становится единственным, кто сможет защитить девушку, а также удовлетворить ее жуткую потребность в пище — питаться кадавр может только человечиной.

Режиссёр
Орчун Бехрам
Актёры
Эмрах Алтынтопрак, Гизем Эрдем, Орхан Эскин, Ариф Мустафа Гюней, Бейза Инан, Юджель Келебекли, Ахмет Рыфат Шунгар, Текин Темель, Джансу Тюреди, Эрен Чигдем, Альп Чокер
Продолж.
109 мин.
Премьера
2024-10-31 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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