Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
-7°
Втр, 20
-4°
Срд, 21
-5°
ЦБ USD 77.83 -0.7 17/01
ЦБ EUR 90.54 -1.27 17/01
Нал. USD 78.18 / 78.40 19/01 17:30
Нал. EUR 91.62 / 92.50 19/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
668
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
2 986
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 794
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 763
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кабаре
27 февраля в 19:00
Концерты

Кабаре

Концертный зал Рязанской областной филармонии

«Кабаре» — мюзикл Джона Кандера на стихи Фреда Эбба, ставший классикой ХХ века, основан на пьесе Джона Ван Друтена «Я — камера», которая в свою очередь является адаптацией романа Кристофера Ишервуда «Прощай, Берлин!».

Каждый вечер популярное берлинское кабаре «Kit Kat Club» распахивает свои двери публике, ищущей развлечений и жаждущей острых ощущений. «Оставьте все проблемы там, за дверью. Здесь, в Кабаре, у вас нет проблем. Здесь жизнь прекрасна. Девочки прекрасны. Музыка прекрасна!!!» Здесь всю ночь без устали играет оркестр, здесь шампанское льется рекой, здесь всегда праздник и веселье! И только здесь для вас поет несравненная Салли Боулз!

Зрители станут свидетелями истории любви молодой кабаретной певички Салли Боулз и американского писателя Клиффорда Бредшоу, трогательного романа между уже немолодыми хозяйкой гостиницы фройляйн Шнейдер и торговцем фруктами герром Шульцем. За всеми событиями наблюдает ЭмСи — эпатажный конферансье «Kit Kat Club».

Действующие лица и исполнители:

  • Салли — Анастасия Стоцкая
  • Клиффорд Бредшоу — Антон Арцев/Илья Оболонков
  • ЭмСи — Сергей Ли/Дмитрий Волков
  • Шнайдер — Елена Чарквиане/Наталья Громушкина/Оксана Костецкая
  • Шульц — заслуженный артист России Сергей Шустицкий/Алексей Бобров
  • Эрнст Людвиг — Андрей Школдыченко/Илья Оболонков/Игорь Ларин
  • Фрёлайн Кост — Ольга Шук/Анастасия Зуева/Наталья Громушкина

Продолжительность 2 часа 30 минут с антрактом.

Возраст
16+