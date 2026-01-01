«Кабаре» — мюзикл Джона Кандера на стихи Фреда Эбба, ставший классикой ХХ века, основан на пьесе Джона Ван Друтена «Я — камера», которая в свою очередь является адаптацией романа Кристофера Ишервуда «Прощай, Берлин!».

Каждый вечер популярное берлинское кабаре «Kit Kat Club» распахивает свои двери публике, ищущей развлечений и жаждущей острых ощущений. «Оставьте все проблемы там, за дверью. Здесь, в Кабаре, у вас нет проблем. Здесь жизнь прекрасна. Девочки прекрасны. Музыка прекрасна!!!» Здесь всю ночь без устали играет оркестр, здесь шампанское льется рекой, здесь всегда праздник и веселье! И только здесь для вас поет несравненная Салли Боулз!

Зрители станут свидетелями истории любви молодой кабаретной певички Салли Боулз и американского писателя Клиффорда Бредшоу, трогательного романа между уже немолодыми хозяйкой гостиницы фройляйн Шнейдер и торговцем фруктами герром Шульцем. За всеми событиями наблюдает ЭмСи — эпатажный конферансье «Kit Kat Club».

Действующие лица и исполнители:

Салли — Анастасия Стоцкая

Клиффорд Бредшоу — Антон Арцев/Илья Оболонков

ЭмСи — Сергей Ли/Дмитрий Волков

Шнайдер — Елена Чарквиане/Наталья Громушкина/Оксана Костецкая

Шульц — заслуженный артист России Сергей Шустицкий/Алексей Бобров

Эрнст Людвиг — Андрей Школдыченко/Илья Оболонков/Игорь Ларин

Фрёлайн Кост — Ольга Шук/Анастасия Зуева/Наталья Громушкина

Продолжительность 2 часа 30 минут с антрактом.