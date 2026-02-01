Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
Срд, 04
Чтв, 05
ЦБ USD 77.61 0.44 04/03
ЦБ EUR 90.31 -0.42 04/03
Нал. USD 78.00 / 77.70 03/03 18:30
Нал. EUR 91.01 / 92.09 03/03 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
Вчера 16:25
365
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
Вчера 14:46
3 005
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
751
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 274
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Jony
24 апреля в 20:00
Концерты

Jony

Дворец спорта «Олимпийский»

Один из главных исполнителей нового поколения выступит 24 апреля 2026 года с большим концертом в Рязани во дворце спорта «Олимпийский».

Концерты Jony наполнены лирикой и любовью, его песни затрагивают самые тонкие струны души, а шоу погружает в незабываемую теплую атмосферу.

В программе прозвучат все хиты, и конечно «Комета», «Камин», «Титры», «Love Your Voice», «Аллея», «Мир сошел с ума», «Никак», «Воздушный сарафан», «Мне не больно» и многие другие песни, в том числе, еще не звучавшие.

Яркое световое шоу, насыщенный звук и океан чувств.

Возраст
12+