Один из главных исполнителей нового поколения выступит 24 апреля 2026 года с большим концертом в Рязани во дворце спорта «Олимпийский».

Концерты Jony наполнены лирикой и любовью, его песни затрагивают самые тонкие струны души, а шоу погружает в незабываемую теплую атмосферу.

В программе прозвучат все хиты, и конечно «Комета», «Камин», «Титры», «Love Your Voice», «Аллея», «Мир сошел с ума», «Никак», «Воздушный сарафан», «Мне не больно» и многие другие песни, в том числе, еще не звучавшие.

Яркое световое шоу, насыщенный звук и океан чувств.