Культовая питерская группа, известная своим эмоциональным тяжелым звучанием, красивой поэзией и огненными живыми выступлениями, приезжает в Рязань с лучшими и любимыми хитами! Их музыка — это поэзия улиц, всплеск эмоций и крик души, рожденный в туманах северной столицы, но понятный без перевода каждому, кто хоть раз чувствовал рок в крови.

На концерте прозвучат как культовые треки, за которые их любят с первого аккорда, так и композиции, в которых раскрывается вся глубина и зрелость их творчества. Не упустите уникальный шанс узнать что-то о Джанке!