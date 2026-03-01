Молодой и полный энтузиазма биолог получает работу в отдаленном уголке. Здесь нет ни интернета, ни связи, только маленькая хижина и камеры — для наблюдения за животными в лесу. Заметив однажды на записях странного незнакомца, биолог, начинает задаваться вопросом: кто за кем здесь на самом деле наблюдает?
- Режиссёр
- Марко Бацкович
- Актёры
- Милош Бикович, Миодраг Крстович, Младен Андреевич, Милена Предич, Марко «Мак» Пантелич, Милутин Дапчевич, Аница Добра, Младен Совиль, Матеа Милосавлевич, Марко Йокич
- Продолж.
- 82 мин.
- Премьера
26 марта 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Драма