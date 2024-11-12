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IX Международный театральный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной»
17 ноября в 18:00
Театр

IX Международный театральный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной»

Театр драмы

С 2016 года театральный фестиваль проводится ежегодно в городе Рязани на площадке ГАУК «Рязанский государственный ордена „Знак Почета“ областной театр драмы» при поддержке Министерства культуры Рязанской области.

В фестивале принимают участие театральные коллективы из городов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Не случайно выбрана тематика Фестиваля — тема «любви» всегда вызывала неподдельный интерес у всего человечества. Любовь объединяет людей, и сегодня это имеет особое значение. Тема любви — одна из ведущих в мировой драматургии, она многолика и многогранна. Настоящая любовь имеет необъяснимую власть над человеком, она делает его лучше и благороднее, ради любви совершаются настоящие подвиги. Любовь — это великое и прекрасное чувство, которое существует вне времени и без границ.

Программа:

Возраст
18+