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IX Международный фестиваль гончаров
14 августа в 10:00
Праздники

IX Международный фестиваль гончаров

Скопин

С 14 по 16 августа в Скопине пройдет IX Международный фестиваль гончаров.

Это уникальное событие, традиционно объединяющее лучших мастеров России и ближнего зарубежья. В этом году фестиваль будет организован при участии АНО «Центр развития креативных индустрий». В трехдневную программу включены выставки и ярмарки гончарных изделий, битва гончаров, концерты, шоу огненных скульптур и многое другое.

На участие в конкурсной и выставочной программах уже зарегистрировалось свыше ста мастеров из России и Беларуси. А гости смогут поближе познакомиться с гончарным делом благодаря различным тематическим мастер-классам, обзорным и театрализованным экскурсиям.

Эффектным финалом гончарного фестиваля станет дровяной обжиг глиняной фигуры под открытым небом. Высота изделия составит более 1,5 метров. После фестиваля фигура будет перевезена и размещена на Рязанской ВДНХ.

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