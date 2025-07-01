С 14 по 16 августа в Скопине пройдет IX Международный фестиваль гончаров.

Это уникальное событие, традиционно объединяющее лучших мастеров России и ближнего зарубежья. В этом году фестиваль будет организован при участии АНО «Центр развития креативных индустрий». В трехдневную программу включены выставки и ярмарки гончарных изделий, битва гончаров, концерты, шоу огненных скульптур и многое другое.

На участие в конкурсной и выставочной программах уже зарегистрировалось свыше ста мастеров из России и Беларуси. А гости смогут поближе познакомиться с гончарным делом благодаря различным тематическим мастер-классам, обзорным и театрализованным экскурсиям.

Эффектным финалом гончарного фестиваля станет дровяной обжиг глиняной фигуры под открытым небом. Высота изделия составит более 1,5 метров. После фестиваля фигура будет перевезена и размещена на Рязанской ВДНХ.