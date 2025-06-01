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История танго
10 июля в 18:00
Концерты

История танго

Художественный музей им. И.П. Пожалостина

10 июля в 18.00 состоится концерт «История танго» ансамбля Quattro in Unico (Санкт-Петербург)

Прозвучат необычные авторские аранжировки танго Д. Шостаковича, И. Стравинского, малоисполняемые в России сочинения Э. Ровиры и, конечно же, всеми любимые произведения А.Пьяццоллы.

Танго — это чувственный разговор по душам, рассказ об истинном себе, откровенно и без притворства, это философское размышление о жизни и страстное признание ей в любви! Музыка танго заставляет плакать от переполняющих эмоций, она трогает, волнует и воодушевляет! Услышав ее однажды, ты остаёшься ей верен навсегда!

Возраст
6+