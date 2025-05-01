6 июня 2025 года в Доме-музее И.П. Пожалостина в Солотче открывается очередная выставка из цикла «История одной гравюры».

7 июня 2025 года исполняется 188 лет со дня рождения И.П. Пожалостина. К этой дате Дом-музей И.П. Пожалостина подготовил новую выставку из цикла «История одной гравюры». Она посвящена истории портретирования Пожалостиным семьи книгоиздателей Глазуновых, показывает этапы работы гравера, разные состояния печати и варианты оттисков.

Иван Петрович Пожалостин (1837-1909) занимает особое место в истории русского классического гравировального искусства. Последний представитель репродукционной резцовой гравюры на меди, он достиг в своем искусстве высочайшего мастерства, создал целую галерею портретов выдающихся исторических лиц: М.Д. Скобелева, А.П. Ермолова, М.Т. Лорис-Меликова, Н.А. Некрасова, К.Н. Батюшкова, Г. Р. Державина и др. Портреты создавались художником по заказам журналов и книгоиздателей и составляют лучшую часть его наследия.

Среди крупных книгоиздателей, обращавшихся к И.П. Пожалостину, — Глазуновы. С портретами его работы выходили сочинения В.А. Жуковского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева.

Глазуновы — владельцы знаменитой книготорговой и издательской фирмы в Москве и Петербурге. Она была основана купцом Матвеем Петровичем Глазуновым (1757-1830), открывшим книжные лавки в Москве (около 1782 года) и Петербурге (в1783-1784).

Совладельцами фирмы стали его братья Иван и Василий. С 1890 года петербургскую фирму Глазуновых возглавлял Илья Иванович Глазунов (1856-1913).

Издательское наследие Глазуновых очень велико. За 135 лет было напечатано более 900 наименований разных книг. Глазуновы издавали большое количество учебников и учебных пособий, художественную литературу, в основном русскую, научные труды по различным отраслям знаний, словари, справочные пособия. Они сыграли важную роль в распространении просвещения в России. В XIX в. издательство Глазуновых было одним из крупнейших в стране. После Октябрьской революции оно прекратило свою деятельность.

На выставке в Доме-музее И.П.Пожалостина представлено семь гравюр с портретами представителей семьи Глазуновых. Выставка «История одной гравюры» демонстрирует дарование И.П. Пожалостина-портретиста, его блистательное мастерство гравера, а также являет собой интересный исторический материал, имеющий отношение к известной фамилии позапрошлого столетия.